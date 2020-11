Coronavirus Piemonte, 2.953 nuovi casi e 84 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.953 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte secondo il bollettino diffuso oggi. Nella regione, da ieri sono stati registrati altri 84 morti, che portano il totale a 4.826 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 107.267. Dei nuovi casi, 712 sono di screening, 987 contatti di caso, 1254 con indagine in corso, 204 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 226 in ambito scolastico e 2523 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 340 (+15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4790(+75 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 55.224. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.191.915 (+13.578 rispetto a ieri), di cui 647.992 risultati negativi.