Coronavirus Sardegna, 416 contagi e 14 morti

(Afp)

Oggi 416 nuovi contagi e un triste record di morti in Sardegna dove 14 persone (quattro donne e dieci uomini, di età compresa tra i 64 e i 97 anni) hanno perso la vita in un solo giorno a causa del Covid-19. È quanto registra il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale.

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 418, con un incremento di 15 unità rispetto a ieri, 54 (+3) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.709, 250 quelle in più guarite.

Dei 13.493 casi positivi complessivamente accertati, 2.776 (+128) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.227 (+31) nel Sud Sardegna, 1.137 (+32) a Oristano, 1.745 (+88) a Nuoro, 5.608 (+137) a Sassari.