Covid Lombardia, Garattini: "Più contagi perché c'è poca disciplina"

Fotogramma

"In Lombardia ci sono più contagi perché c’è poca disciplina". Così Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ospite di 'Radio Anch'io' su RaiRadio1. "Il Servizio sanitario nazionale non è organizzato per le emergenze. Paghiamo l'abbandono della medicina del territorio", ha aggiunto.