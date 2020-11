Covid, Sileri: "Sarà Natale in giallo e arancione"

Pierpaolo Sileri (Fotogramma)

Il Natale che verrà sarà "un Natale in cui sicuramente potremo fare molto meno di quello che abbiamo fatto il Natale scorso", quindi "un po' sottotono" e "questo è evidente. Ma direi che, se riuscissimo ad avere una stabilizzazione della curva" epidemica, "potremo tutti considerarci in area gialla o arancione: una giusta via di mezzo che consenta delle attività, ovviamente con le protezioni che abbiamo imparato a utilizzare". Le prossime festività in era Covid-19 se le immagina così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

E ai conduttori che gli chiedono se ritiene che, al di là dei familiari conviventi, sarà possibile ospitare a casa altre persone, Sileri risponde "secondo me sì. Non numerose - precisa - ovviamente nei limiti del minimo possibile e sempre con protezione. Ma questo poi si vedrà, ora è presto per dirlo".