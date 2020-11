Arcuri: "Vaccino Covid in Italia già a fine gennaio"

(Fotogramma/Ipa)

"Contiamo di vaccinare i primi italiani a fine gennaio". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa. "Dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie a cui somministrare il vaccino e lo faremo in funzione della loro esposizione al virus e in funzione della loro fragilità. Stiamo da ieri organizzando la prima tornata ma anche le successive". "Il vaccino sarà somministrato da chi ha uno skill professionale adeguato". "Già nelle prossime ore", annuncia il commissario straordinario Arcuri ci saranno "nuovi bandi per reclutare medici e infermieri". Per quanto riguarda, poi, i Covid Hotel annuncia che ci sarà almeno una dotazione di uno "per provincia". "Un italiano su 60 è colpito dalla pandemia, un'enormità" eppure la "curva dei contagi inizia a raffreddarsi". "Facciamo stabilmente 10 volte più tamponi rispetto alla prima ondata. Chi sostiene che siamo impreparati non ha occhi onesti".