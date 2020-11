(Fotogramma)

Sono 1.692 nuovi casi di coronavirus su 9.455 tamponi processati in Sicilia, secondo i dati diffusi oggi con il bollettino. Gli attuali positivi sono 24.914 e i morti nelle ultime 24 ore sono stati 40. I pazienti dimessi o guariti sono 302, i pazienti ricoverati in regime ordinario sono 1.391, 205 in terapia intensiva.