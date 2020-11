Covid Milano, Galli: "Oggi in Pronto soccorso 14 codici rossi"

Massimo Galli (Fotogramma)

"Questa mattina al Pronto soccorso del Sacco ci sono 14 codici rossi e 21 codici gialli venuti per Covid-19, contro 23 codici verdi: è così da giorni. Chi arriva, in maggioranza necessita di ospedalizzazione, mentre il resto non ha trovato risposta dal territorio ai suoi problemi". A descrivere su Twitter la situazione dell'epidemia da Covid nell'ospedale in cui lavora è Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano.