Covid Napoli, nel weekend accessi contingentati a piazza Plebiscito e lungomare

Piazza del Plebiscito, il lungomare di via Partenope e, nel centro antico, piazza San Domenico Maggiore e largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Sono queste le aree di Napoli che dal prossimo fine settimana saranno interessate dai presidi delle forze dell'ordine per il contingentamento delle presenze e la regolamentazione dell'accesso, in attuazione delle misure di prevenzione per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel pomeriggio è stata completata la valutazione dei luoghi della città di Napoli nei quali attivare i presidi, secondo quanto deciso stamattina nel corso della riunione di coordinamento interforze che si è svolta in Prefettura.