Covid Sardegna, oggi 301 nuovi casi e 5 morti: il bollettino

Fotogramma

Ancora morti tra gli anziani per il Covid-19 in Sardegna. Le nuove vittima, 5 in tutto, sono due donne di 96 e 95, di Lotzorai (Nu) e Calasetta (Sud Sardegna) e tre uomini, due ottantenni di Sestu (Ca) e Cagliari e un 93enne sassarese. I nuovi casi nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono 301, 424 i pazienti ricoverati (+6), 56 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.891, mentre 174 sono quelle oin più guarite. I tamponi eseguiti ieri sono stati. Dei 13.794 casi positivi complessivamente accertati, 2.880 (+104) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.277 (+50) nel Sud Sardegna, 1.137 a Oristano, 1.758 (+13) a Nuoro, 5.742 (+134) a Sassari.