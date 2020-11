Natale: Bonifazi (Lidl Italia), 'on line per parlare di cucina design tradizione e bellezza'

"Anche per Natale ci tenevamo molto a creare uno spazio il più possibile di confronto e di condivisione così da avere l'opportunità per distrarsi e non pensare a tutte quelle difficoltà che stiamo vivendo in questo momento particolarmente difficile per tutti". A dirlo Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e Csr in Lidl Italia, intervenendo all'evento digitale LIDLGift4You, il Natale firmato Lidl Italia.

"Lidl - spiega - ha così deciso di regalare 4 momenti che possano offrire spunti e interessanti consigli per vivere il periodo natalizio nel miglior modo possibile. Si parte con il viaggio nella storia del cibo e dei riti del Natale con Massimo Montanari, docente di Storia dell'alimentazione all'Università di Bologna, dove ha fondato il master Storia e cultura dell'alimentazione".

Poi "con 'Craft your Home!' l’architetto più famoso della tv italiana, Paola Marella, ci accompagna tra tendenze e stili nei nuovi modi di abitare la casa, tra smartworking e Natale 2020 con consulti personalizzati. Il nostro salone di bellezza apre le proprie porte con la partecipazione della dermatologa Federica Osti di Myskin, per poi metterci tutti insieme ai fornelli con gli amici di Chef in camicia".