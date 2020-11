Ordinanza Lazio in arrivo, ecco le misure anti-Covid

(Afp)

La Regione Lazio si appresta ad emanare una nuova ordinanza per contenere la diffusione dei contagi da Covid 19. A quanto si apprende, si prevede la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, di tutte le grandi strutture (dai 2500 mq in su), eccezion fatta per edicole, farmacie, tabaccai e negozi di generi alimentari. Ancora, si preannuncia la chiusura nei festivi dei mercati (compreso Porta Portese), escludendo quelli di vendita generi alimentari. Terzo principio sul quale si baserà l'ordinanza, che da indiscrezioni verrà firmata nei prossimi giorni, riguarda la massima attenzione richiesta a tutti coloro i quali rimarranno aperti per prevenire ogni rischio e tutelare gli utenti.

Dunque, pur non essendo il Lazio una regione ad alto rischio rispetto alle altre - che chiuderanno maxi store e mercati nel week end - è pronta una nuova stretta per evitare il diffondersi del virus.