Campania zona rossa, oltre 4000 nuovi casi di coronavirus

(Afp)

Sono 4.079 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Campania sulla base dell'analisi di 25.510 tamponi. La regione, secondo l'ordinanza del ministro Roberto Speranza, entra in zona rossa. Dei 4.079 nuovi positivi (il 15,9% del totale dei tamponi), si legge nel bollettini, 509 sono sintomatici e 3.570 sono asintomatici.

Il totale dei positivi nella regione dall'inizio dell'emergenza supera i 100mila casi, raggiungendo quota 104.065. Sono 1.221.582 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, avvenuti tra il 7 e il 12 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 967. Sono 878 i nuovi guariti: il totale dei guariti nella regione sale a 19.878.

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania, 9 in meno rispetto a ieri. Sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale in Campania. I posti letto di degenza occupati in Campania sono 2.153, +209 rispetto a ieri. Sono 3.160 i posti letto di degenza disponibili in Campania.