Coronavirus Calabria, oggi 297 nuovi casi: il bollettino

Sono 297 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Calabria, secondo quanto reso noto dalla Regione nel bollettino di oggi. "In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 310.710 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 313.881. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 9.416 (+297 rispetto a ieri), quelle negative 301.294", fa sapere il dipartimento Tutela della Salute. Sono 27 le persone in terapia intensiva (6 più di ieri), 2.575 i guariti/dimessi (+173), 164 i morti (+7) e 338 i ricoverati (+ 40).