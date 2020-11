Coronavirus, salgono a 189 i medici morti

(Fotogramma/Ipa)

Salgono a 189 i medici morti in Italia per Covid-19, un 'elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri. L'ultima vittima pianta dalla Fnomceo è Luigi Picardi, pediatra a Genova.

Picardi operava in uno studio medico di Marassi ed era residente a San Fruttuoso, riferisce 'Liguriaoggi.it'. Aveva evidenziato i sintomi dell'infezione da coronavirus Sars-CoV-2 mettendosi subito in isolamento volontario e avvisando tutti i pazienti incontrati nei giorni precedenti, che sono stati sottoposti a tamponi. La malattia però è andata via via peggiorando, fino alla necessità di un ricovero in ospedale in terapia intensiva. Le cure non sono purtroppo bastate a salvargli la vita.

"Oggi è mancato l'amico pediatra Luigi Picardi - scrive su Facebook il pediatra Alberto Ferrando - La Covid-19 ha colpito pesantemente la pediatria ligure. Lo ricordo con le parole che Flaminia Torielli, con cui ha lavorato per anni in neonatologia, lo ricorda sui social: 'Ciao Gino, Amico dolce, schietto e sincero, collega neonatologo di valore per le tue conoscenze e la tua passione, lavoratore senza soste. Sei stato impavido e sei caduto sul campo, dopo tanto dolore. Resterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri come un compagno di viaggio prezioso. Vola libero. Guardando nelle notti d'estate la via lattea, ti penserò lassù esattamente su una di quelle stelle".