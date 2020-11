Coronavirus Sardegna, altri 623 casi e 15 morti: il bollettino

(Fotogramma/Ipa)

La Sardegna registra un nuovo record negativo per i decessi dall'inizio della pandemia, 15 morti in un solo giorno: 7 vittime erano del nord Sardegna, 2 della provincia di Oristano, 4 della provincia del Sud Sardegna e 2 della Città Metropolitana di Cagliari. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano anche 623 nuovi casi e quasi 5mila tamponi effettuati in più (4.925). I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 472 (+48 rispetto al dato di ieri), mentre 57 (+1) sono quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.164, 366 i pazienti in più guariti. Dei 14.417 casi positivi complessivamente accertati, 2.992 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.372 (+95) nel Sud Sardegna, 1.213 (+76) a Oristano, 1.925 (+167) a Nuoro, 5.915 (+173) a Sassari.