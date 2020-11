Covid Lazio, "a breve ordinanza per chiusura Ikea nel weekend"

Immagine di repertorio (Afp)

"C'è uno sforzo straordinario che sta facendo il Prefetto di Roma e verranno coinvolte le Forze dell'ordine. Ci sarà un'iniziativa tecnica coordinata dal questore di Roma in grado di poter controllare i flussi. Inoltre, noi stiamo emettendo un'ordinanza per fare in modo che grandi superfici commerciali, come Ikea, rimangano chiuse nella giornata di domenica". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ai microfoni di Radio Capital intervenendo sulla stretta nel weekend alle zone più frequentate di Roma per evitare affollamenti.