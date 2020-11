Lockdown totale, Ricciardi: "2-3 settimane per decidere"

(Fotogramma)

Due-tre settimane per evitare il lockdown totale. A dettare i tempi è Walter Ricciardi, professore di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Speranza, intervenendo al Festival della Salute globale.

"Abbiamo attivato una serie di misure proporzionate alla circolazione del virus nelle specifiche aree d’Italia. Se queste vengono rispettate, saremo in grado di evitare il lockdown. Se non ci dovessimo riuscire, tutte le regioni diventerebbero rosse, e il lockdown generalizzato si realizzerebbe nei fatti. Abbiamo 2-3 settimane di tempo per valutare cosa avverrà prossimamente: si potrebbe anche decidere di allentare queste misure, o di chiudere ulteriormente".

"C'è ancora la possibilità di evitare un lockdown generalizzato - sottolinea Ricciardi - Ma rimangono validi questi due principi: agire sulla base di dati oggettivi, quei 4/5 indicatori che possono essere comprensibili e monitorati tutti i giorni; le regole vengano rispettate, in tutte le regioni".