'Ndrangheta, arrestato latitante Domenico Bellocco

(Fotogramma)

I militari dei Comandi Provinciali di Reggio Calabria della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito una operazione di polizia giudiziaria conclusasi con la cattura di Domenico Bellocco, latitante di ‘ndrangheta ed esponente di spicco della omonima cosca di Rosarno (Reggio Calabria), uno dei sodalizi criminali mafiosi più potenti del mandamento tirrenico, con ramificazioni in tutta Italia e in Europa.

Il latitante è stato localizzato e catturato in un casolare in una zona rurale comune di Mongiana (Vibo Valentia), in esito alle risultanze di indagini di polizia giudiziarie dirette dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri e coordinate dal Procuratore Aggiunto Gaetano Calogero Paci della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.