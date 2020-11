Rezza: "Ricoveri aumentano, servono nuove misure"

"Purtroppo il virus circola in tutto il Paese, e si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri, sia di quelli in terapia intensiva. Questo giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle Regioni che sono a rischio più elevato e induce la popolazione a comportamenti prudenti". Lo ha detto il direttore del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati dell'ultimo monitoraggio sulla situazione di Covid-19 in Italia.