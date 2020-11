"Spray blocca virus, arriverà presto"

(Fotogramma)

"Arriverà molto rapidamente uno spray, protegge al 100%" dal virus. Il professor Angelo Vescovi, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza, a Stasera Italia fa riferimento ad una "notizia che non è ancora uscita, uno spray inventato dalla Columbia University".

"E' stato provato su ermellini e visoni, che prendono il virus come noi. Funziona in una maniera semplicissima: agisce sul virus, non sull'ospite. Il virus entra usando una chiave, principalmente attraverso il naso. Hanno creato questo spray che blocca la chiave, impedisce che la chiave giri e si sfili: a questo punto il virus non può entrare. Questo spray arriverà molto rapidamente, protegge al 100%. Dovrebbe avere l'approvazione", aggiunge.