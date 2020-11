Campania zona rossa, centri città affollati alla vigilia

Foto Fotogramma

A poche ore dall'ingresso della Campania in "zona rossa", i centri delle principali città della regione si presentano affollati di persone che si concedono quella che almeno per le prossime due settimane sarà l'ultima passeggiata.

Se a Napoli la maggiore concentrazione di persone è stata registrata nel centro storico e nel quartiere collinare del Vomero, a Salerno si presenta particolarmente affollato il corso Vittorio Emanuele II, strada "dello shopping" che non rientra tra quelle per le quali il sindaco Vincenzo Napoli ha deciso la chiusura (lungomare, Villa Comunale, piazza Abate Conforti e piazza San Francesco), ma anche via Roma. Molti i salernitani in fila all'esterno dei negozi o semplicemente a passeggio, particolarmente intenso anche il traffico veicolare.

Stesse scene nel centro di Avellino, con traffico in tilt e folla in strada sul corso Europa e in corso Vittorio Emanuele. Bar pieni in via Tuoro Cappuccini, dove le scene ricordano quelle tipiche del tradizionale aperitivo della vigilia di Natale.