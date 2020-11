Carabinieri, calendario 2021 dedica a Torino il mese di febbraio

Anche a Torino, come nel resto d’Italia, questa mattina e’ stato presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri. A illustrare il calendario 2021, che avrà una tiratura di oltre un milione di copie, di cui circa 10.000 in lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo), il comandante provinciale, colonello Francesco Rizzo. Per questa edizione l’Arma dei Carabinieri si è affidata alla penna di Valerio Massimo Manfredi e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del calendario, giunta alla sua 88^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e, attraverso di essa, della storie d’Italia. Nel calendario del prossimo anno, in cui storie ispirate da episodi di vita vissuta e immagini raffiguranti simboli ed elementi dei Carabinieri dialogano fra loro, al capoluogo piemontese e’ dedicato il mese di febbraio.

‘Faceva freddo in quel febbraio terzo e ventoso nel piazzale della scuola di Torino quando facemmo il giuramento’ e’ l’incipit del racconto con il quale il protagonista si presenta al lettore per narrare le proprie vicende di servizio che iniziano proprio con il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica, prestato nel piazzale della scuola allievi di Torino. Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2021 dell’agenda, incentrata sul tema ‘Pinocchio e i Carabinieri’ celebrando così i 140 anni dalla prima apparizione pubblica dell’opera di Collodi. Altre due opere completano l’offerta editoriale, il calendarietto da tavolo e il planning da tavolo dedicato al 150° anniversario di Roma Capitale e alle altre capitali d’Italia.