Carabinieri, la presentazione del Calendario Storico 2021 dell'Arma - diretta

Il Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, svela al pubblico il sempre atteso Calendario dell’Arma dei Carabinieri edizione 2021. Con lui, coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il professor Aldo Onorati, con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto. Oltre al Calendario Storico, l’Arma pubblica anche l’Agenda Storica edizione 2021 e altre due sempre più apprezzate opere editoriali: il Calendarietto da tavolo 2021 e il Planning 2021.



"Da inizio della pandemia noi carabinieri abbiamo avuto ad oggi 3.200 contagiati, in data odierna i contagiati sono 1.949 di cui 61 ricoverati e abbiamo avuto 12 decessi: 10 nella prima fase e 2 in questa attuale. Un abbraccio alle famiglie di chi non c'è più e un abbraccio ancora più forte a chi sta combattendo con questa insidia", ha affermato il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri in occasione della presentazione.



"Vorrei ringraziare tutti i carabinieri d'Italia perché nonostante le loro fragilità, dubbi e nonostante le inevitabili difficoltà organizzative, penso soprattutto alla prima fase alla difficoltà di trovare i Dpi, mascherine guanti, gel igienizzanti) non si sono tirati indietro. - ha sottolineato Nistri - Noi siamo stati credo l'unica, anzi senza credo l'unica istituzione a non aver chiuso un reparto. Per circa il 57% della popolazione italiana l'Arma dei carabinieri è l'unico riferimento dello Stato e lo Stato non può chiudere".