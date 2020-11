Coronavirus Calabria, oggi 333 nuovi casi: il bollettino

Foto Ipa/fotogramma

Sono 333 i nuovi casi di Coronavirus e 5 i morti registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito nel bollettino di oggi. "In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 314.068 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 317.254. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 9.749 (+333 rispetto a ieri), quelle negative 304.319", fa sapere il dipartimento Tutela della Salute. Si registrano in tutto 345 ricoverati (7 più di ieri), 26 persone in terapia intensiva (1 meno di ieri), 2.594 guariti/dimessi (+19) e 169 morti (+5).