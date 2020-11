Covid nelle carceri, il ministero: positivi 658 detenuti e 824 agenti

(Fotogramma)

"Attualmente sono 53.965 i detenuti presenti fisicamente negli istituti penitenziari. I positivi risultano essere 658 (32 dei quali ricoverati) in 77 istituti". E' quanto precisa il ministero della Giustizia "in riferimento a quanto riportato da alcuni articoli di stampa".

Nello specifico, riferisce la nota del ministero, in 11 istituti si registrano più di dieci casi; in 66 istituti i positivi oscillano fra 1 e 9 casi; in 113 istituti (pari al 59,5% del totale) non si registra neppure un contagio. Per quanto riguarda gli agenti della Polizia penitenziaria, i positivi sono 824 (10 meno di ieri), tutti posti in stato di isolamento. I dipendenti amministrativi positivi sono invece 65 (1 meno di ieri).

