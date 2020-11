Covid, Vespa: "Teniamo duro qualche settimana"

Fotogramma

Un tunnel oscuro sulle cui pareti si vede anche una stilizzazione del profilo del Coronavirus, e in fondo, in un'esplosione di luce, una siringa a simboleggiare il vaccino, su tutto il titolo 'Suddenly, hope' ('Improvvisamente, la speranza'). E' la copertina dell'Economist ed è stata postata su Facebook da Bruno Vespa con queste parole: "Vorrei condividere con voi questa bella copertina dell'Economist. Improvvisamente, la speranza. Teniamo duro qualche settimana, prendiamoci un buon Natale senza eccessi, poi entro la primavera la speranza diventerà certezza per tutti".