Morte del piccolo migrante Youssef, procura apre inchiesta

Immagine di repertorio (Afp)

La morte del piccolo Youssef, il bambino di sei mesi tra le vittime del naufragio in mare di pochi giorni fa, è finita in una inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Al momento il fascicolo, come si appende, è a carico di ignoti.

L’inchiesta per naufragio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è coordinata dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella perché i naufraghi sono stati portati sull’isola di Lampedusa che è di competenza della Procura agrigentina.