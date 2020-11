Natale, Mariotto: "Dall'Italia all'Europa, il mio folle presepe post covid a piazza Vittorio"

Lo stilista Guillermo Mariotto

Un presepe post covid. Folle e visionario, magico, itinerante, robotizzato. Avrà la forma e i colori dell'Italia vista dall'alto, comprese le sue bellissime isole, 19 metri (e 52 centimetri) di lunghezza per 14 metri di larghezza, circondato naturalmente dal mare. E' la sfida lanciata per il prossimo Natale dallo stilista Guillermo Mariotto, Cavaliere dell'Ordine della Stella d' Italia, volto noto della tv e giudice di 'Ballando con le stelle'.

"Il presepe, progettato in 3D dallo scultore Pellegrino Cuciniello- ha raccontato all'Adnkronos Guillermo Mariotto - sarà formato da tantissimi triangoli isosceli ricoperti di ceramica, capolavoro del made in Italy, le statuite avranno le sembianze di piccoli robot e ognuna di loro avrà un superpotere. Virtù e valori da offrire in dono a Gesù Bambino. Le statue del presepe sono state commissionate, per l'occasione - ha aggiunto Mariotto - ad artisti e scultori provenienti non solo dall'Italia, ma tutta Europa".

Il progetto è stato sposato dal Comune di Roma che ha messo a disposizione Piazza Vittorio, nella zona dell'Esquilino, quartiere multietnico per eccellenza. Inoltre tutti i bambini saranno invitati a partecipare creando 'statuine robotizzate' (non più di 22 cm, per le pecore la misura standart è di 11 cm) impermiabilizzate, anti vento, anti pioggia. Le opere (sono graditi dettagli fashion) dovranno raggiungere la capitale entro e non oltre il 18 dicembre (Via Toscana 1 Roma 00187- Atelier Mariotto).

In palio per i vincitori tablet iPad di ultima generazione. "Ma le statuine - ha ricordato Guillermo Mariotto - dovranno essere accompagnate da una lettera di richieste al Bambino Gesù, documento indispensabile per accompagnare le statuine nel loro viaggio verso il presepe del futuro".