SuperEnalotto, estrazione di oggi: centrati quattro '5'

Nessun '6' né '5+1' al concorso SuperEnalotto di oggi, sabato 14 novembre. Centrati invece quattro '5', per una quota di 49.864 euro. I numeri vincenti del concorso odierno erano 3, 30, 47, 67, 68, 89. Jolly: 38. SuperStar: 46. Il jackpot per il prossimo a disposizione dei punti '6' è stimato in 65,4 milioni di euro.