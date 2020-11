Ballando con le Stelle, Boldi si scusa con Veera per commento sessista

(Fotogramma)

Massimo Boldi, dopo il commento sessista nei confronti della ballerina Veera Kinnunen di Ballando con Le Stelle, si scusa ufficialmente con una dichiarazione in esclusiva per Notizie.it. Lo storico attore milanese è finito nell’occhio del ciclone per una battutaccia su Instagram, sotto una foto di Paolo Conticini e Veera Kinnunen. “In riferimento al mio commento di questa mattina, relativo alla foto dell’amico Paolo Conticini a fianco della ballerina Veera Kinnunen, di Ballando con le stelle”, dichiara, “vorrei esporre un chiarimento. La mia voleva essere una battuta goliardica tra amici ma, per alcuni follower è stata ritenuta una forma screditante verso il genere femminile verso cui, per altro, ho sempre nutrito stima, affetto e rispetto.

Tutto nasce a seguito dell’accesso alla finale di Ballando con Le Stelle 2020, per i concorrenti Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Nella foto celebrativa, l’attore e conduttore televisivo italiano ha scritto: “E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene mi avete fatto felice”, sotto di questa campeggiava un commento di Boldi che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Trom**la, se lo merita”.

Il “Cipollino”, che ha lavorato con Conticini in diversi cinepanettoni, non ha pensato alle conseguenze delle sue parole sui social network: si è infatti scatenata una bufera che l’ha poi portato a scusarsi dopo aver cancellato l’intervento definibile come sessista e poco rispettoso nei confronti del genere femminile.