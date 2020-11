Covid, Burioni: "Prime vaccinazioni 15 dicembre in Usa"

"So da colleghi statunitensi che stanno programmando l'inizio delle vaccinazioni per i sanitari il 15 dicembre". Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, si esprime così sul vaccino contro il coronavirus. "E' un immenso sospiro di sollievo, una luce in fondo al tunnel. Se sarà coronata dal successo, questa è la più grande impresa che la scienza e l’uomo abbiano fatto nella storia. Siamo in un mondo nuovo, in senso positivo".

