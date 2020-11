Migranti, dipartimento Ps: "Per trasferimento rispettate norme anti-Covid"

"In relazione alle fotografie apparse sul sito web" del Giornale, "si precisa che esse si riferiscono ad un servizio di trasferimento di migranti dalle navi quarantena ai centri di permanenza per rimpatri, avvenuto giovedì scorso. Nella circostanza, sono state effettuate le seguenti tratte: Fiumicino-Catania solo scorta, Catania- Milano con 40 stranieri. Milano-Catania solo scorta e Catania-Torino-Roma con 41 stranieri. L’aereo aveva circa 25 posti liberi, in modo da consentire il rispetto delle normative anti-Covid". È quanto scrive in una nota di precisazione inviata al direttore de 'Il Giornale' l'ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

"Inoltre - prosegue la nota - il servizio di scorta presuppone la 'vicinanza' allo scortato ed è consentito alle condizioni previste dalla circolare della direzione centrale di sanità: stranieri tamponati il giorno prima e tutti con mascherina. Il ritardo è stato causato dalla criticità verificatasi al centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove nella mattinata era stata trovata una mediatrice positiva, che ha richiesto l'effettuazione di tamponi a tutti presenti prima di poter far arrivare i tunisini: è stato necessario attendere gli esiti negativi dei tamponi effettuato agli stranieri e al personale ente gestore per poter dare il via libera al trasferimento. La situazione si è definitivamente sbloccata intorno alle 20".

L'ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sottolinea "infine, che sul volo di linea, su entrambe le tratte, è stato garantito il pasto per il personale impegnato. In conclusione, nessun responsabile da ricercare; tutte le procedure sono state rispettate e se c’è stato un ritardo ciò è stato dovuto alla attesa di un tampone a garanzia del personale".