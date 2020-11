Raggi: "Guarita dal Covid, torno in Campidoglio"

(Fotogramma)

"Sono guarita dal Covid-19. Dopo giorni di isolamento domiciliare sono risultata negativa al tampone. In questi giorni ho lavorato da casa, domani tornerò in Campidoglio". Lo fa sapere la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dalla sua pagina Facebook.

"Prima di tutto voglio ringraziare la mia famiglia, chi mi è stata vicino anche se da lontano, i medici e, ovviamente, la mia squadra. Il mio pensiero - spiega - è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l’ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. Ai medici e infermieri in prima linea".

"Rivolgo nuovamente un appello a tutti: la battaglia al coronavirus non è ancora finita, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Serve la massima responsabilità. Non dobbiamo cedere ora - afferma - , ma continuare a seguire le regole e a rispettare i protocolli. Insieme ce la faremo".