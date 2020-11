Vaccino covid, Galli: "70% popolazione non basta per immunità gregge"

(Fotogramma)

"Temo serva più del 70% della popolazione vaccinata, l’impressione è che forse il 70% non basterà per avere una vera ed effettiva immunità di gregge". Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattia infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a L'aria di domenica risponde così alle domande sugli effetti del vaccino contro il coronavirus, che sta completando l'iter di sperimentazione. "Per far arrivare il vaccino dobbiamo organizzarci bene e dobbiamo essere certi su come ci muoveremo. Bisogna essere preparati. Non sarebbe perdonabile essere impreparati: a questo punto bisogna essere pronti", aggiunge.