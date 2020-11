Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Zone gialle, rosse e arancioni dopo la firma di una nuova ordinanza sulle regioni da parte del ministro Speranza, bollettini dei contagi aggiornati e tutte le ultime notizie sul coronavirus dall'Italia e dal mondo.

ORE 9.28 - "Sars-Cov2 ha messo in linea di produzione una serie di scienziati privi dei necessari parametri per essere definiti e riconosciuti come tali". A parlare è Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell'Istituto San Raffaele di Milano, nonché referente direzionale delle Aree Cliniche del medesimo ospedale, in una intervista a 'Libero'.

ORE 9.10 - "Indubbiamente dopo settimane di incremento tumultuoso dei nuovi contagi stiamo assistendo ad un rallentamento della curva. E' una prova causa-effetto che quello che stiamo facendo funziona". Lo ha affermato Luca Richeldi, direttore dell'Unità operativa di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico, ospite di 'Omnibus' su La7.

ORE 8.50 - Record di 22.778 nuovi contagi da Covid-19 in Russia, il numero più alto mai registrato in un giorno nel Paese dallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che sono a Mosca sono stati confermati 6.360 nuovi casi. Sale così a 1.948.603 il totale dei contagiati in Russia.

ORE 8.30 - "Resto molto prudente, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando. E' ancora presto per dirlo, ma ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con il quotidiano 'La Stampa', avvertendo che "i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi e ci diranno se la divisione del Paese in tre zone, e se il meccanismo sostanzialmente automatico delle restrizioni regione per regione, sta dando i frutti che tutti speriamo".

ORE 8 - Superati gli undici milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti, dove per il tredicesimo giorno consecutivo sono stati confermati oltre 100mila nuovi contagi. Lo riporta la Johns Hopkins University, parlando di 133.045 casi confermati in più rispetto a ieri e aggiornando a 11.036.935 il totale dei contagiato.

ORE 7.30 - Sono più di 130mila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, riferendo di 435 vittime nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.070 il totale dei morti. E' invece salito a 8.845.127 il totale delle persone contagiate dal Covid-19, con un aumento di 30.548 rispetto al giorno precedente. Si tratta dell'incremento più basso registrato nelle 24 ore dal 15 luglio e il nono giorno consecutivo in cui il numero dei contagi in India è inferiore a 50mila.

ORE 7 - La Germania si appresta a introdurre nuove limitazioni, in particolare sulle riunioni e sul'uso delle mascherine, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.824 nuovi contagi da coronavirus e 62 morti per complicanze. A fornire i dati è il Robert Koch Insitute, l'agenzia incaricata di monitorare la diffusione del contagio in Germania, mentre la cancelliera Angela Merkel ha organizzato per oggi una videoconferenza con i leader dei 16 stati federali per discutere la situazione.

ORE 6.50 - "Abruzzo in zona rossa? Si tratta di una proposta che ci ha fatto il nostro comitato tecnico scientifico, che stiamo discutendo e valutando". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio parlando della possibilità del passaggio dell'Abruzzo in zona rossa annunciando che oggi "ci consulteremo con gli enti locali, con tutte le altre componenti dell'Abruzzo e faremo le nostre valutazioni. Completeremo i passaggi con il consiglio regionale e decideremo".