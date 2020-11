Coronavirus Veneto, oggi 1.966 nuovi casi: il bollettino

Foto Ipa/fotogramma

Sono 1.966 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia, che ha aperto la consueta diretta Facebook con il bollettino di oggi. Da ieri si registrano altri 22 morti, per un totale di 2867 vittime in Veneto dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati sono in tutto 2.094 (+48 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva 265 (+12) e i dimessi 5.716 (+45). "Nell’ultimo weekend possiamo dire che si sono visti i primi risultati dell'ultima ordinanza. Molte persone hanno ascoltato il nostro appello a limitare le situazioni a rischio", ha evidenziato Zaia.

