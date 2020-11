Covid Campania, 4.079 nuovi contagi: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 4.079 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 25.110 tamponi. Quasi lo stesso numero di nuovi positivi della Lombardia che vede oggi un numero di nuovi positivi pari a 4.128.

Dei 4.079 nuovi positivi in Campania (il 16,2% del totale dei tamponi effettuati), 436 sono sintomatici e 3.643 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale a 115.266, mentre sono 1.292.302 i tamponi complessivamente esaminati.

Nel bollettino odierno della Regione sono indicati 37 nuovi decessi, ma viene al contempo specificato che si tratta di decessi avvenuti tra il 13 e il 15 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sale a 1.066. Sono 785 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 22.686.

Sono 192 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al dato di ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale per pazienti Covid e non Covid sono 656. Sono 2.190 i posti letto di degenza occupati (34 in meno rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza complessivamente disponibili su base regionale, tra posti letto Covid e offerta privata.