Covid Italia, Arcuri: "Non c'è pressione su terapie intensive"

Fotogramma /Ipa

''In Italia a marzo c'erano 5.179 posti letto di terapia intensiva. Al picco dell'emergenza della prima ondata noi avevamo circa 7mila pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, duemila di più di quelli che la totalità dei reparti potevano accogliere. Oggi abbiamo circa 10mila posti, le abbiamo raddoppiate, e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Oggi i ricoverati in terapia intensiva sono 3.400, quindi la pressione su questi reparti non c'è''. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri intervenendo a Finance Community week.