Covid Lazio, 2.407 nuovi contagi e 34 morti: il bollettino

Sono 2.407 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio resi noti oggi nel bollettino diffuso. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti.

Nella regione sono 69.270 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.099 ricoverati, a cui si aggiungono 278 pazienti in terapia intensiva e 65.893 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 15.731, i decessi 1.680 e il totale dei casi esaminati è pari a 86.681.

"Assistiamo a un lieve rallentamento della corsa del virus, ma è ancora presto per valutazioni, mantenere alta l’attenzione", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.