Covid Lombardia, 4.128 nuovi contagi e 99 morti: bollettino

Sono 4.128 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia resi noti oggi nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 99 morti, che portano il totale a 19.466 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

I tamponi effettuati ammontano invece a 18.037, con un rapporto pari al 22,8% tra i nuovi positivi (di cui 202 'debolmente positivi' e 27 a seguito di test sierologico) e gku esanu. Il totale complessivo dei tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia è di 3.568.531. I pazienti guariti/dimessi sono 153.103 (+14.231), di cui 7.256 dimessi e 145.847 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 855 (+18). I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono invece 7.901 (+120).