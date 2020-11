Covid Piemonte, 3.476 nuovi contagi e 71 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 3.476 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei casi sale così a 128.941. Nelle ultime 24 ore sono stati 71 i decessi, che portano il totale a 5.117.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 128.941 (+ 3.476 rispetto a ieri, di cui 1.111, il 32%, asintomatici). Dei nuovi casi, 987 sono di screening, 1090 contatti di caso, 1399 con indagine in corso, 264 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 210 in smbiyo scolastico e 3002 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5074 (+153 rispetto a ieri). L’incremento, spiega la Regione in una nota, non è da considerare in termine assoluto perchè include il riallineamento sulla piattaforma dei dati dei ricoveri effettuati negli ultimi 3 giorni, soprattutto nelle strutture private. Quindi, precisa ancora la Regione, la media degli 3 ultimi giorni si attesta su un aumento di circa 60 ricoveri al giorno, in linea con l’andamento dell’ultima settimana.

Le persone in isolamento domiciliare sono 67.488. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.288.923 (+15.902 rispetto a ieri), di cui 686.921 risultati negativi.