(Afp)

Sono 1.461 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e 36 le persone decedute. Nell'isola attualmente sono 29.765 i positivi di cui 1.501 ricoverati, 224 in Terapia intensiva e 28.040 in isolamento domiciliare. I dimessi sono 467.