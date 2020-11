Liguria zona rossa? Toti: "Non lo prendo neanche in considerazione"

(Fotogramma)

"Diventare zona rossa è un'eventualità che non prendo neanche in considerazione per l'evoluzione dell'rt". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti intervenendo ad 'un giorno da pecora', aggiungendo che "se entro fine mese l'indice Rt scenderà sotto lo zero e se calerà il numero di ricoverati, potremo valutare di interventi ampliativi da attuare per il ponte dell'Immacolata. Ma ancora per qualche giorno la Liguria sarà arancione".

Tuttavia, ha sottolineato, "mi immagino un Natale sobrio e tra mille precauzioni. Ma io non criminalizzo l'estate che ha consentito un recupero del 10% sul Pil. Ed il Natale è fatto di incontri tra le persone, le famiglie e di consumi".

Quanto a De Luca, secondo Toti "ce la aveva più con le dichiarazioni di alcuni membri del Governo, non con i colori della Regione. E credo che questo sia sostanzialmente giusto. Non è corretto tradurre in una sorta di pagella i colori delle regioni". "Noi governatori siamo certi che le scelte avvengano usando parametri molto vecchi rispetto all'evoluzione. E' un cruscotto di comando con troppe spie e talvolta si rischia di far confusione tra cosa sia più o meno importante".