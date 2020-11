Covid Piemonte, 2.606 contagi e 73 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.606 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 73 morti che portano il totale a 5.190 dall'inizio dell'emergenza.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 131.547(dei 2.606 di oggi, 812 sono asintomatici). I nuovi casi sono 688 di screening, 830 contatti di caso, 1088 con indagine in corso, 176 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 132 in ambito scolastico, 2298 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 384 (+6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.150 (+ 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 68.252 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.305.054 (+16.131 rispetto a ieri), di cui 694.889 risultati negativi.