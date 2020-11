Ilaria Capua: "Babbo Natale viene con mascherina"

"Babbo Natale dovrà venire con la mascherina, come le renne. Sarà un Natale diverso. Se non rispettiamo le regole, il virus prima o poi arriva alla persona fragile". La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, alla luce delle ultime news sull'emergenza coronavirus si esprime così a DiMartedì. "L'effetto delle misure in atto si vede dopo un po' di tempo, serve elasticità nei provvedimenti ma non bisogna disorientare le persone con un andamento a zig-zag", aggiunge la scienziata a DiMartedì.

In Italia, sono state adottate misure diverse per le regioni in relazione al rischio differente. "Più che chiudersi, bisogna muoversi il meno possibile. Il concetto di chiusura porta con sé più durezza di quanto serva. Servono comportamenti virtuosi, siamo in mezzo ad una pandemia di proporzioni epiche".