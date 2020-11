Ilaria Capua: "Compleanno coronavirus, siamo a svolta"

(Fotogramma)

"Siamo in un punto di svolta. Ci sono evidenze, le misure di restrizione stanno dando risultati ma bisogna aspettare che questo trend si stabilizzi e poi inizi a decrescere". La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, a DiMartedì fotografa così la situazione attuale legata alla pandemia di coronavirus. "E' un'emergenza che dura da un anno, si dice che il virus abbia fatto la sua comparsa tra il 15 e il 17 novembre a Wuhan. Il coronavirus ha colpito molti paesi nella prima ondata, abbiamo imparato molte cose ma appena si abbassa la guardia il virus riprende forza e si crea la seconda ondata. Siamo in una fase di amplificazione secondaria dell'infezione, il virus è molto contagioso e si muove in fretta".

Secondo uno studio, il coronavirus sarebbe stato presente in Italia già a settembre dello scorso anno. "Credo che sia inverosimile che il virus abbia circolato nel 2019 solo in Italia. Se ha circolato in Italia, ha fatto lo stesso in Francia, Germania, Svizzera. Questo virus non è arrivato dall'Asia solo in Italia. Se la presenza" così precoce "fosse confermata, si evidenzierebbe una fragilità gigantesca. Abbiamo criticato la Cina perché ha perso tempo, ma siamo messi veramente male in Europa se non riusciamo ad identificare un virus in tempi brevi".