Coronavirus Basilicata, 272 nuovi casi: il bollettino

Altri 272 nuovi nuovi casi di coronavirus in Basilicata. Questi i dati del bollettino di oggi comunicati dalla task force della Regione. Processati 2.061 tamponi per la ricerca di contagio, nella stessa giornata risultano guarite 45 persone di cui 44 residenti.

Inoltre, negli ultimi 3 giorni (dal 15 novembre al 17 novembre) sono stati registrati 14 decessi che riguardano 2 residenti a Montalbano Jonico, 2 a Matera, 1 a Salandra, 1 a Tursi, 1 Potenza, 1 a Venosa, 1 a Ferrandina, 1 ad Accettura, 2 a San Fele, 1 a Melfi e 1 a Episcopia. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.335 e di questi 4.163 si trovano in isolamento domiciliare. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso: 99 deceduti; 928 guariti; ed altre 118 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni.

Sono 172 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 39 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 16 in Terapia intensiva, 16 in Pneumologia e 15 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 61 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 12 in Terapia intensiva e 13 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 132.066 tamponi.