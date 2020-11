Covid Sardegna, 422 nuovi casi e 10 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 422 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna dall'ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. Dieci i decessi registrati nelle ultime 24 ore. In particolare, si tratta di 6 uomini e 4 donne di età compresa tra i 62 e i 100 anni: 5 erano residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari e 2 rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. I pazienti ricoverati sono 505, 63 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 10.447 persone, 231 quelle in più guarite.

Dei 16.518 casi positivi complessivamente accertati, 3.440 (+91) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.627 (+41) nel Sud Sardegna, 1.292 a Oristano, 2.678 (+178) a Nuoro, 6.481 (+112) a Sassari. I tamponi eseguiti in più sono stati 3.551.