Covid Valle D'Aosta, 87 nuovi casi e 2 morti: il bollettino

Fotogramma

87 nuovi casi e altri due decessi per coronavirus secondo il bollettino di oggi della Valle D'Aosta resi noti dalla Regione. I morti salgono così a 259. 2093 casi positivi attuali, -70 rispetto a ieri, di cui 146 in ospedale, 17 in intensiva, e 1930 in isolamento domiciliare. I casi positivi totali sono 5586, i guariti 3234 (+155), i tamponi finora effettuati 51.936 (+526).