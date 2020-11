Vaticano, atto Becciu: "Strategia diffamatoria e denigratoria"

Fotogramma

Nell'atto di citazione contro L'Espresso, visionato dall'Adnkronos, attraverso i suoi legali Becciu torna sul caso di Cecilia Marogna, arrestata a Milano ed oggi ai domicilari. Nell'atto si legge come "la strategia diffamatoria e denigratoria azionata dai convenuti trova ulteriore terreno fertile" in alcuni articoli dell'Espresso.

In particolare, "i predetti articoli, come del resto quelli pregressi, presentano una incisiva carica lesiva dell’immagine e del decoro dell’attore, soprattutto nella parte in cui si paventa una imprecisata ed asserita associazione a delinquere coinvolgente la figura dell’attore nonché una, alquanto, non precisata e non definita relazione dello stesso con la Sig.ra Cecilia Marogna".

Nell'atto di citazione i legali di Becciu fanno presente come negli articoli non si "allegano o si offrono alcun elemento di prova in relazione al ruolo che la signora Cecilia Marogna avrebbe tenuto '…nella strategia attuata dal cardinale Becciu nei confronti degli attori internazionali…'. Nello specifico - continua l'atto - sulla Marogna nelle ultime settimane, alcuni giornali hanno cercato di ricostruire il suo ruolo all’interno dello Stato della Città del Vaticano (...) ove si rappresenta che i bonifici disposti a Cecilia Marogna dalla Segreteria di Stato erano destinati a finalità umanitarie". Nell’articolo di stampa - conclude l'avvocato di Becciu - "giammai si fa riferimento al ruolo che avrebbe asseritamente avuto l’attore, bensì – in generale – alla Segreteria di Stato, senza, quindi, che possa emergere un presunto coinvolgimento dell’attore nella predetta vicenda".

"PAPA AVEVA COPIA ESPRESSO NON ANCORA USCITO" - "Abbiamo sopra evidenziato gli elementi da cui ricavare questa conclusione, che indicano con assoluta certezza come, prima che il settimanale 'l'Espresso' uscisse in edicola, una copia con le accuse nei confronti dell'attore fosse stata recapitata al Santo Padre, ed era la copia che costui aveva in mano al momento dell'udienza papale del 24.09.2020 ed al momento del 'licenziamento'", si legge ancora nell'atto di citazione contro il settimanale.

Secondo quanto il legale scrive nel documento, "la presentazione al Santo Padre dell'articolo poi apparso sul settimanale 'l'Espresso' in data 27.09.2020, e dei fatti in esso contenuti, ha costituito la causa della richiesta di dimissioni da parte dell'attore".

"TANTI GLI CHIESERO SE ACCUSATO DI CRIMINI SESSUALI" - La mattina successiva all'udienza nella quale fu 'dimissionato' da Papa Francesco, il cardinale Angelo Becciu ha ricevuto "numerose telefonate da persone che gli chiedevano se fosse stato accusato di crimini sessuali, questa circostanza lo turbò molto ed ha deciso di indire una conferenza stampa", recita ancora l'atto.

Nel documento il legale ricorda anche che "all'esito dell'udienza del 24.09.2020, il Santo Padre chiedeva all'attore di rinunciare all'Ufficio di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, privandolo dei diritti cardinalizi", sottolineando come "la sanzione inflitta all'odierno attore è assimilabile a quella in passato inflitta ad altri due cardinali", entrambi "accusati di aver commesso crimini sessuali: il Card. Keith Michael Patrick O'Brien, che nel 2013 ammise le proprie colpe e rinunciò ai diritti connessi al ed il Card. Theodore Edgar McCarrick, che nel 2018 subì la privazione dei diritti connessi al cardinalato e del titolo di cardinale a seguito di regolare processo".

"AL FRATELLO POCHI LAVORI E NON REMUNERATIVI" - "Le poche attività commissionate a Francesco Becciu - si legge ancora - non sono state di certo remunerative per quest'ultimo e che, in ogni caso, sebbene le stesse avrebbero potuto essere affidate anche ad altri soggetti, l'attore ha preferito rivolgersi al fratello in virtù del rapporto di fiducia esistente, senza che ciò abbia comunque comportato per la Santa Sede il pagamento di corrispettivi maggiori".

In particolare, l'atto fa riferimento all'accusa rivolta all'ex numero due della Segreteria di Stato di aver posto in essere un 'affidamento diretto', quando rivestiva l'incarico di Nunzio Apostolico, nei confronti del fratello Francesco, titolare di una ditta di falegnameria, che, scriveva il settimanale, "avrebbe arredato e ammodernato numerose chiese in Angola e a Cuba...". "Da un punto di vista economico, per il fratello Francesco non è stato assolutamente conveniente", si sottolinea nell'atto di citazione.

"MAI FIUMI DI DENARO CON BIRRIFICIO" - "La società Angel's Srl è stata costituita il 17.12.2018 (20 mesi prima dell'articolo apparso sul settimanale l'Espresso del 27.09.2020)" e "non ha mai prodotto nulla e che non ha mai maneggiato 'fiumi di contanti' come i convenuti vorrebbero far credere". Anzi, "grazie alla campagna di 'killeraggio mediatico' posta in essere dai convenuti in relazione al progetto di cui si discute, l'attività della Angel's spa non è più proseguita, con notevole danno per la società la quale, tra l'altro, non ha potuto realizzare almeno per il momento, il programma di inclusione dei soggetti fragili e disagiati così come previsto nel progetto", sottolinea il documento.

"Per quanto concerne la commercializzazione e distribuzione del prodotto che, lo si rammenta, consiste in un solo lotto di soli 1200 lt. di birra - prosegue il documento -, la stessa è stata bloccata dalla pandemia di COVID-19 che, a partire dal mese di marzo 2020, affligge il nostro paese e, ad oggi, non ha certamente arricchito le casse della Angel's, come si evince dall'allegato elenco di movimentazioni del prodotto (doc. 31 - elenco movimentazioni birra Pollicina); in definitiva, l'operatività dell'azienda è stata solo di alcuni mesi, e nient'altro. Come i convenuti abbiamo potuto dichiarare ed affermare in merito agli asseriti fiumi di denaro e flussi di liquidità, solo il Signore lo sa".

"OK PROGETTI CARITAS OZIERI DA BAGNASCO, NO FONDI A FRATELLO TONINO" - "Sia i contributi erogati dalla Cei che quelli erogati dalla Segreteria di Stato sono stati concessi in favore della Caritas di Ozieri e quest'ultima, unitamente al Vescovo di Ozieri, ha deciso come distribuirli sul proprio territorio. I contributi erogati dalla Cei sono stati utilizzati per le destinazioni previste. Dunque, non vi è stata alcuna, né diretta né indiretta elargizione di somme in favore di Antonino Becciu", recita ancora l'atto visionato da Adnkronos.

In particolare, nell'atto si spiega che "non corrisponde al vero quanto maliziosamente sostenuto dai convenuti, ossia che la cooperativa Spes apparterrebbe a Tonino Becciu, fratello dell'attore", visto che la cooperativa "è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri". "I progetti di cui si discute - prosegue il documento - sono stati presentati alla Cei dalla Caritas diocesana di Ozieri, e sono stati regolarmente valutati e approvati dalla preposta commissione, nonché dal Presidente del predetto Ente, Sua E.R. Card. Angelo Bagnasco".

"Per quanto concerne, invece, il contributo erogato dalla Segreteria di Stato in favore della Diocesi di Ozieri, giova evidenziare che ogni anno è a disposizione del Sostituto della Segreteria di Stato una somma destinata alle opere di carità, da distribuire discrezionalmente tra una lista di richieste che viene sottoposta all'attenzione del predetto dai propri collaboratori".

"UNICI CONTATTI CON CRASSO PER INVESTIMENTO NON ANDATO A BUON FINE" - "Gli unici contatti tra l'attore ed Enrico Crasso sono intervenuti nell'ambito della verifica dell'operazione di investimento dei fondi della Santa Sede nel petrolio angolano proposta da Mosquito nel 2012, non andata a buon fine, di cui si dirà meglio in seguito e, conseguentemente, la totale estraneità dell'attore rispetto agli investimenti vaticani cui si fa riferimento nell'articolo apparso su l'Espresso", si legge ancora nell'atto.

Crasso, si sottolinea nel documento, "ha svolto la funzione di consulente economico, della Segreteria di Stato e della Commissione Finanziaria Interna Economica per più di vent'anni e, dunque, appartiene ad un gruppo di consulenti economici che collaborava con la Santa Sede ben prima della Sua nomina a Sostituto della Segreteria di Stato, avvenuta nel 2011 sotto il pontificato di Benedetto XVI".